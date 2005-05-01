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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 2888101 LEMFORDER в Алматы

2888101 LEMFORDER Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2888101
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Сторона установки Задний мост, сверху, с обеих сторон
Тип установки Сайлентблок
Длина [мм] 53,4
Наружный диаметр [мм] 45,2
Внутренний диаметр 14,1
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 D 4x4 2005.05 - 2012.08
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4x4 2005.05 - 2012.08

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага LEMFORDER с артикулом 2888101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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