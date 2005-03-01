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Опора стойки амортизатора артикул 2887701 LEMFORDER в Алматы

2887701 LEMFORDER Опора стойки амортизатора
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2887701
Наименование Опора стойки амортизатора
Количество на ось 2
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Альтернативный ремкомплект 34683 01
для оригинального номера 1146153, 1151926, 1203103, 1253168, 1469224, 2S61-3K155-AB, 2S61-3K155-AC, 2S61-3K155-AD, 2S61-3K155-AE, 2S61-3K155-AF, DD32-34-380, DD32-34-380A
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 2005.03 - 2008.06
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 2010.01 - 2012.12

Если хотите купить Опора стойки амортизатора LEMFORDER с артикулом 2887701 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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