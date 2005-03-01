|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2887701
|Наименование
|Опора стойки амортизатора
|Количество на ось
|2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Альтернативный ремкомплект
|34683 01
|для оригинального номера
|1146153, 1151926, 1203103, 1253168, 1469224, 2S61-3K155-AB, 2S61-3K155-AC, 2S61-3K155-AD, 2S61-3K155-AE, 2S61-3K155-AF, DD32-34-380, DD32-34-380A
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
FIESTA V (JH_, JD_)
ST150
2005.03 - 2008.06
FORD
FUSION (JU_)
1.4 LPG
2010.01 - 2012.12
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