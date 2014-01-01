|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2876001
|Наименование
|РМК тяги реактивной
|Тип рычага
|для треугольного рычага (грузовой автомобиль), для продольного рычага
|Ø отверстия 1 [мм]
|19
|Ø отверстия 2 [мм]
|19
|Расстояние между отверстиями крепления [мм]
|115
|Тип установки
|Молекулярный подшипник
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с защитным кольцом
|Соблюдать сервисную информацию
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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