Ø отверстия 2 [мм] 19 Расстояние между отверстиями крепления [мм] 115 Тип установки Молекулярный подшипник Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом Соблюдать сервисную информацию SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть ремкомплект тяги реактивной представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2876001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2876001, 020557, 312234, 132507, 296058, 690501, 115403. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тяги реактивной на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.