|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2833402
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|Сторона установки
|передний мост, с обеих сторон
|Стойка
|Штанга с качающимися полуосями
|Материал
|сталь
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)
109 CDI (415.603, 415.605)
2012.11 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)
111 CDI (415.603, 415.605)
2012.11 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415)
108 CDI (415.601, 415.603)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415)
108 CDI (415.603)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415)
109 CDI (415.601, 415.603, 415.605)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415)
109 CDI (415.603, 415.605)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415)
111 CDI (415.603, 415.605)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415)
111 CDI (415.603, 415.605)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN Автофургон / микроавтобус (W415)
112 (415.603)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN вэн (W415)
108 CDI (415.703)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN вэн (W415)
108 CDI (415.703)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN вэн (W415)
109 CDI (415.703)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN вэн (W415)
109 CDI (415.703)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN вэн (W415)
111 CDI (415.703)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN вэн (W415)
111 CDI (415.703, 415.705)
2013.06 - 2021.08
MERCEDES-BENZ
CITAN вэн (W415)
112 (415.703)
2013.06 - 2021.08
RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi
2005.05 - 2008.11
RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi (JM15)
2005.05 - 2008.11
RENAULT
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
2.0 dCi (JM1K)
2005.05 - 2008.11
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.5 dCi
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.5 dCi 75
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.5 dCi (KW0F)
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.5 dCi (KW0G)
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.6 (KW0D)
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.2 TCe 115 (FW02, FW14)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 105 (FW0F)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 110 (FW06, FW12)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
Z.E. (FW0Z, FW1Z)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.2 TCe 115 (KW02, KW14)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 105 (KW0F)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 110 (KW06, KW12)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 115 (KW17)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 80 (KW15)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 95 (KW16)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V FLEX (KW01)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V LPG (KW0U)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM16, CM16)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1E, CM1E)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (BM1F, CM1F)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 Flex-Fuel
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0 dCi (BM1K, CM1K)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.5 dCi (EM16)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.5 dCi (EM1E)
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.5 dCi (LM1E)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.5 dCi (LM1F)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6 16V (LM1R, LM0C)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.9 dCi (LM14, LM1D)
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM16)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM16, KM1E)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.5 dCi (KM1F)
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V Hi-Flex
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.9 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
2.0 dCi
2006.01 - 2009.08
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.5 dCi (JM16)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.5 dCi (JM1E, JM16)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.5 dCi (JM1F)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.6 16V (JM1R)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 D
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi (JM14)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.9 dCi (JM15)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
2.0 dCi (JM1K)
2005.10 - 2008.11
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