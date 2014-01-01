Длина [мм] 1800 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 62 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная МАН ТГА ТГС L=1800мм представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2832801. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная МАН ТГА ТГС L=1800мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.