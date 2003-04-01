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Опора стойки амортизатора артикул 2822801 LEMFORDER в Алматы

2822801 LEMFORDER Опора стойки амортизатора
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2822801
Наименование Опора стойки амортизатора
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника
Количество на ось 2
Альтернативный ремкомплект 33947 01
Соблюдать сервисную информацию
заменяется только попарно
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 39907 01
для оригинального номера 7E0 412 331
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 2003.04 - 2015.08
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
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VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 2003.04 - Выпускается
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 BiTDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 BiTDI 4motion 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
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VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 TDI 4motion 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 TDI 4motion 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 TSI 2003.04 - Выпускается
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VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 2003.04 - Выпускается
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VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
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VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion 2003.04 - Выпускается
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VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 2003.04 - Выпускается
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