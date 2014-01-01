Длина [мм] 885 Размер конуса [мм] 30, 32 Ø трубы [мм] 38 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая Мерседес Актрос/Аксор 0024605 продольная 885мм представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2795401. У данной детали есть аналоги с номерами: 0024605105, 0024605205, 0034604005, 01215500A, 050201911550, 10317, 1803414010110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая Мерседес Актрос/Аксор 0024605 продольная 885мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.