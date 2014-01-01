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Наконечник рулевой AM 950D, C:30/TH:M30x1,5R/L:145 артикул 2785301 LEMFORDER в Алматы

2785301 LEMFORDER Наконечник рулевой AM 950D, C:30/TH:M30x1,5R/L:145
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2785301
Наименование Наконечник рулевой AM 950D, C:30/TH:M30x1,5R/L:145
Длина [мм] 145
Наружная резьба [мм] M30x1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Размер конуса [мм] 30
Форма коленчатый
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть наконечник рулевой AM 950D C:30/TH:M30x1 5R L:145 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2785301. У данной детали есть аналоги с номерами: 2785301, 1785340, 39405, 2154939, 2154938, 2051041, 119149. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой AM 950D C:30/TH:M30x1 5R L:145 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой AM 950D, C:30/TH:M30x1,5R/L:145 LEMFORDER с артикулом 2785301 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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