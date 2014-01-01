Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 30 Форма коленчатый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой AM 950D C:30/TH:M30x1 5R L:145 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2785301. У данной детали есть аналоги с номерами: 2785301, 1785340, 39405, 2154939, 2154938, 2051041, 119149. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой AM 950D C:30/TH:M30x1 5R L:145 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.