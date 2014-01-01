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Тяга рулевая поперечная. 1646 mm 95 XF, CF 75/85, XF 95/105 2785001 артикул 2785001 LEMFORDER в Алматы

2785001 LEMFORDER Тяга рулевая поперечная. 1646 mm 95 XF, CF 75/85, XF 95/105 2785001
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2785001
Наименование Тяга рулевая поперечная. 1646 mm 95 XF, CF 75/85, XF 95/105 2785001
Стойка Направляющая штанга
регулируемый регулируемый с двух сторон
Длина [мм] 1646
Размер конуса [мм] 26
Ø трубы [мм] 40
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть тяга рулевая поперечная. 1646 mm 95 XF CF 75/85 XF 95/105 2785001 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2785001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2785001, 1353395, 522012. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная. 1646 mm 95 XF CF 75/85 XF 95/105 2785001 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая поперечная. 1646 mm 95 XF, CF 75/85, XF 95/105 2785001 LEMFORDER с артикулом 2785001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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