Длина [мм] 1646 Размер конуса [мм] 26 Ø трубы [мм] 40 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая поперечная. 1646 mm 95 XF CF 75/85 XF 95/105 2785001 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2785001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2785001, 1353395, 522012. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная. 1646 mm 95 XF CF 75/85 XF 95/105 2785001 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.