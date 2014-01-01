Расстояние между отверстиями крепления [мм] 115 Тип установки Молекулярный подшипник Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть ремкомплект реактивной тяги 67*115*17 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2775401. У данной детали есть аналоги с номерами: 2775401, 300548, 132518, 35659, 115438, 040503, 27754. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги 67*115*17 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.