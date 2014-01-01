Расстояние между отверстиями крепления [мм] 130 Тип установки Молекулярный подшипник SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть ремкомплект реактивной тяги F65/65CF/F75/75CF/F85/85CF/F95/95XF 2VNT представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2771801. У данной детали есть аналоги с номерами: 2771801, 1376728, 050529. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект реактивной тяги F65/65CF/F75/75CF/F85/85CF/F95/95XF 2VNT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.