|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2771801
|Наименование
|РМК реактивной тяги F65/65CF/F75/75CF/F85/85CF/F95/95XF 2VNT
|Тип рычага
|для продольного рычага
|Ø отверстия [мм]
|21
|Расстояние между отверстиями крепления [мм]
|130
|Тип установки
|Молекулярный подшипник
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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