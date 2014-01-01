Длина [мм] 856 Размер конуса [мм] 31,5 Ø трубы [мм] 42 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная пневмоподвеска 856 mm BE;FL7/10 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2771601. У данной детали есть аналоги с номерами: 2771601, ZX131358, 1592959, 253067, 18336, 1080786, 050204004880. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная пневмоподвеска 856 mm BE;FL7/10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.