Длина [мм] 858 Размер конуса [мм] 28,6 Ø трубы [мм] 40 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самостопорящийся SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная L=858 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2768301. У данной детали есть аналоги с номерами: 0024609605, 0024609705, 0034605705, 050201907250, 27241, 27683, 45250000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная L=858, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.