|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2765801
|Наименование
|Ремкомплект, подвеска колеса
|Сторона установки
|передний мост, сверху, со стороны поворотной цапфы
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Длина [мм]
|100
|Размер резьбы
|M10x1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|для оригинального номера
|8E0 407 505 A, 8E0 407 506 A, 8E0 407 509 A, 8E0 407 510 A, 8E0 407 505 C, 8E0 407 506 C, 8E0 407 509 C, 8E0 407 510 C
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ремкомплект, подвеска колеса LEMFORDER с артикулом 2765801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита