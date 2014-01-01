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Ремкомплект, подвеска колеса артикул 2765801 LEMFORDER в Алматы

2765801 LEMFORDER Ремкомплект, подвеска колеса
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2765801
Наименование Ремкомплект, подвеска колеса
Сторона установки передний мост, сверху, со стороны поворотной цапфы
Тип рычага для поперечного рычага
Длина [мм] 100
Размер резьбы M10x1,5
Тип резьбы с правой резьбой
для оригинального номера 8E0 407 505 A, 8E0 407 506 A, 8E0 407 509 A, 8E0 407 510 A, 8E0 407 505 C, 8E0 407 506 C, 8E0 407 509 C, 8E0 407 510 C
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремкомплект, подвеска колеса LEMFORDER с артикулом 2765801 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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