|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2764501
|Наименование
|Поперечная рулевая тяга
|Сторона установки
|передний мост, слева
|для производителя рулевого управления
|SMI-Koyo
|Вид эксплуатации
|электро-гидравлический
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|парные номера артикулов
|27646 01
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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