Размер конуса [мм] 28,6 Внутренняя резьба [мм] M26x1,5 Тип резьбы с правой резьбой Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой M26*1.5 L=88 Вольво FH/FM представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2763301. У данной детали есть аналоги с номерами: 20374698, 60073489. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой M26*1.5 L=88 Вольво FH/FM, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.