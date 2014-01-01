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Наконечник рулевой M26*1.5 L=88 Volvo FH/FM артикул 2763301 LEMFORDER в Алматы

2763301 LEMFORDER Наконечник рулевой M26*1.5 L=88 Volvo FH/FM
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2763301
Наименование Наконечник рулевой M26*1.5 L=88 Volvo FH/FM
Рулевое управление на цилиндре рулевого управления
Длина [мм] 88
Размер конуса [мм] 28,6
Внутренняя резьба [мм] M26x1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть наконечник рулевой M26*1.5 L=88 Вольво FH/FM представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2763301. У данной детали есть аналоги с номерами: 20374698, 60073489. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой M26*1.5 L=88 Вольво FH/FM, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой M26*1.5 L=88 Volvo FH/FM LEMFORDER с артикулом 2763301 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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