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Наконечник рулевой резьба внутренняя FH / FM артикул 2763201 LEMFORDER в Алматы

2763201 LEMFORDER Наконечник рулевой резьба внутренняя FH / FM
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2763201
Наименование Наконечник рулевой резьба внутренняя FH / FM
Рулевое управление на цилиндре рулевого управления
Длина [мм] 100
Размер конуса [мм] 38
Внутренняя резьба [мм] M26x1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть наконечник рулевой резьба внутренняя FH FM представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2763201. У данной детали есть аналоги с номерами: 2763201, 253017, 8151876. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой резьба внутренняя FH FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой резьба внутренняя FH / FM LEMFORDER с артикулом 2763201 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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