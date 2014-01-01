Размер конуса [мм] 38 Внутренняя резьба [мм] M26x1,5 Тип резьбы с правой резьбой Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой резьба внутренняя FH FM представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2763201. У данной детали есть аналоги с номерами: 2763201, 253017, 8151876. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой резьба внутренняя FH FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.