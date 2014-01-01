Наружная резьба [мм] M30x1,5 Тип резьбы с правой резьбой Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой тяги M30x1.5/28.6 L=115 Актрос представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2762301. У данной детали есть аналоги с номерами: 2762301, 462098, 26953, 27623, 0014604848, A0014604848, 925119. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги M30x1.5/28.6 L=115 Актрос на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.