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Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145) артикул 2754702 LEMFORDER в Алматы

2754702 LEMFORDER Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145)
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2754702
Наименование Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145)
Длина [мм] 141
Размер конуса [мм] 28,6
Наружная резьба [мм] M30x1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги Вольво FH FM (M30x1.5 M20x1.5 L=145), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2754702. У данной детали есть аналоги с номерами: 097552, 09755201, 100954, 11567, 14205600A, 180341406028, 21263821. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145) LEMFORDER с артикулом 2754702 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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