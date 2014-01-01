|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2754702
|Наименование
|Наконечник рулевой тяги VOLVO FH,FM (M30x1.5,M20x1.5,L=145)
|Длина [мм]
|141
|Размер конуса [мм]
|28,6
|Наружная резьба [мм]
|M30x1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Гаечно-болтовая конструкция
|самоконтрящаяся гайка
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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