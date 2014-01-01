Длина [мм] 1720 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 48 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая поперечная Премиум Керакс SISU L=1720 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2745602. У данной детали есть аналоги с номерами: 2745602, 653009, 46760000, 18712, 10802166, 27456, 500186982. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная Премиум Керакс SISU L=1720 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.