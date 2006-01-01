|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2730901
|Наименование
|Опора стойки амортизатора
|Количество на ось
|2
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|для оригинального номера
|1 090 467, 1 092 885, 1 135 582, 31 33 1 090 467, 31 33 1 092 885, 31 33 1 135 582, 31 33 6 764 947, 31 33 6 769 585, 31 33 6 779 613, 31 33 6 795 871, 6 764 947, 6 769 585, 6 779 613, 6 795 871
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|со встроенным шарикоподшипником
|Соблюдать сервисную информацию
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.0 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
3.0 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 купе (E86)
3.0 si
2006.04 - 2008.08
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