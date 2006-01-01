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Опора стойки амортизатора артикул 2730901 LEMFORDER в Алматы

2730901 LEMFORDER Опора стойки амортизатора
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2730901
Наименование Опора стойки амортизатора
Количество на ось 2
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
для оригинального номера 1 090 467, 1 092 885, 1 135 582, 31 33 1 090 467, 31 33 1 092 885, 31 33 1 135 582, 31 33 6 764 947, 31 33 6 769 585, 31 33 6 779 613, 31 33 6 795 871, 6 764 947, 6 769 585, 6 779 613, 6 795 871
Дополнительный артикул / Дополнительная информация со встроенным шарикоподшипником
Соблюдать сервисную информацию
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.04 - 2008.08

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