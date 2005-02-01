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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 2719101 LEMFORDER в Алматы

2719101 LEMFORDER Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2719101
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки Задний мост, с обеих сторон, спереди
Тип установки Сайлентблок
Тип рычага для продольного рычага
Диаметр [мм] 61
Внутренний диаметр 12
Длина [мм] 40
Общая длина [мм] 49
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.0 sd 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.5 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2005.07 - 2008.08

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