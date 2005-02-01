|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2719101
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|Сторона установки
|Задний мост, с обеих сторон, спереди
|Тип установки
|Сайлентблок
|Тип рычага
|для продольного рычага
|Диаметр [мм]
|61
|Внутренний диаметр
|12
|Длина [мм]
|40
|Общая длина [мм]
|49
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
3 Кабриолет (E46)
320 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
3 Кабриолет (E46)
330 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
X3 (E83)
2.0 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.0 sd
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.5 si
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 sd
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 si
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 18 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 25 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 35 d
2005.07 - 2008.08
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