|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2717001
|Наименование
|Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
|Сторона установки
|Задний мост, сверху, с обеих сторон, внешний
|Тип установки
|Сайлентблок
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|Количество на ось
|2
|Длина [мм]
|56,7
|Наружный диаметр [мм]
|45,2
|Внутренний диаметр
|12
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага LEMFORDER с артикулом 2717001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита