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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 2717001 LEMFORDER в Алматы

2717001 LEMFORDER Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2717001
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Сторона установки Задний мост, сверху, с обеих сторон, внешний
Тип установки Сайлентблок
Тип рычага для поперечного рычага
Количество на ось 2
Длина [мм] 56,7
Наружный диаметр [мм] 45,2
Внутренний диаметр 12
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага LEMFORDER с артикулом 2717001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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