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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 2715002 LEMFORDER в Алматы

2715002 LEMFORDER Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2715002
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
Сторона установки передний мост, справа
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина [мм] 300,0
Размер резьбы M10x1,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
парные номера артикулов 27149 02
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга / стойка, стабилизатор LEMFORDER с артикулом 2715002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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