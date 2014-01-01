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Тяга продольная рулевая 65CF- 85CF L=865 2684101 артикул 2684101 LEMFORDER в Алматы

2684101 LEMFORDER Тяга продольная рулевая 65CF- 85CF L=865 2684101
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2684101
Наименование Тяга продольная рулевая 65CF- 85CF L=865 2684101
Стойка Шатун
регулируемый односторонне регулируемый
Длина [мм] 867
Размер конуса [мм] 30
Ø трубы [мм] 50
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция самостопорящийся
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть тяга продольная рулевая 65CF-85CF L=865 2684101 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2684101. У данной детали есть аналоги с номерами: 2684101, BK8502821, 1602821, 68140000, 28457, 26840, 26841. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга продольная рулевая 65CF-85CF L=865 2684101 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга продольная рулевая 65CF- 85CF L=865 2684101 LEMFORDER с артикулом 2684101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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