Длина [мм] 867 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 50 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самостопорящийся SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга продольная рулевая 65CF-85CF L=865 2684101 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2684101. У данной детали есть аналоги с номерами: 2684101, BK8502821, 1602821, 68140000, 28457, 26840, 26841. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга продольная рулевая 65CF-85CF L=865 2684101 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.