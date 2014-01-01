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Тяга рулевая продольная ДАФ ХФ 95 105 длина 991 мм артикул 2682601 LEMFORDER в Алматы

2682601 LEMFORDER Тяга рулевая продольная ДАФ ХФ 95 105 длина 991 мм
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2682601
Наименование Тяга рулевая продольная ДАФ ХФ 95 105 длина 991 мм
Стойка Шатун
регулируемый односторонне регулируемый
Длина [мм] 991
Размер конуса [мм] 30
Ø трубы [мм] 50
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция самостопорящийся
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная ДАФ ХФ 95 105 длина 991 мм LEMFORDER с артикулом 2682601 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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