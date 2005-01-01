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Шарнир независимой подвески / поворотного рычага артикул 2679503 LEMFORDER в Алматы

2679503 LEMFORDER Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2679503
Наименование Шарнир независимой подвески / поворотного рычага
Сторона установки передний мост, с обеих сторон
Размер конуса [мм] 19
Наружный диаметр [мм] 41,2
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO S60 I (384) 2.4 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 2005.01 - 2010.12
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 2005.01 - 2010.12

Если хотите купить Шарнир независимой подвески / поворотного рычага LEMFORDER с артикулом 2679503 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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