Длина [мм] 824 Размер конуса [мм] 28,6 Ø трубы [мм] 50 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная L=824 заменен на 38801 01 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2677901. У данной детали есть аналоги с номерами: 20375787, 253149. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная L=824 заменен на 38801 01, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.