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Осевой шарнир, рулевая тяга артикул 2671001 LEMFORDER в Алматы

2671001 LEMFORDER Осевой шарнир, рулевая тяга
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2671001
Наименование Осевой шарнир, рулевая тяга
Сторона установки передний мост, с обеих сторон
Длина осевого шарнира [мм] 282
Размер резьбы 1 M14x1,5
Размер резьбы 2 M14x1,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Осевой шарнир, рулевая тяга LEMFORDER с артикулом 2671001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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