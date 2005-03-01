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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 2660001 LEMFORDER в Алматы

2660001 LEMFORDER Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2660001
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки передний мост, с обеих сторон, спереди
Тип установки Сайлентблок
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 39657 01, 39658 01
Соблюдать сервисную информацию
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO S60 I (384) 2.4 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO V70 II (285) 2.4 D 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 2005.04 - 2008.12
VOLVO V70 II (285) D5 AWD 2005.04 - 2008.12
VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD 2005.12 - 2007.08

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса LEMFORDER с артикулом 2660001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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