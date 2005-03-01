|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2660001
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|Сторона установки
|передний мост, с обеих сторон, спереди
|Тип установки
|Сайлентблок
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|39657 01, 39658 01
|Соблюдать сервисную информацию
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
S60 I (384)
2.4
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
V70 II (285)
2.4 D
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5
2005.04 - 2008.12
VOLVO
V70 II (285)
D5 AWD
2005.04 - 2008.12
VOLVO
XC70 I Cross Country (295)
D5 AWD
2005.12 - 2007.08
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