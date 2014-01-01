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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 2658901 LEMFORDER в Алматы

2658901 LEMFORDER Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2658901
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки передний мост, снизу, с обеих сторон, сзади
Тип установки Гидроопора
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без кронштейна
Тип рычага для поперечного рычага
заменяется только попарно
Диаметр [мм] 66
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих 38908 01
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса LEMFORDER с артикулом 2658901 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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