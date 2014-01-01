|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2658901
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|Сторона установки
|передний мост, снизу, с обеих сторон, сзади
|Тип установки
|Гидроопора
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
|Тип рычага
|для поперечного рычага
|заменяется только попарно
|Диаметр [мм]
|66
|Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
|38908 01
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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