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Наконечник поперечной рулевой тяги артикул 2225103 LEMFORDER в Алматы

2225103 LEMFORDER Наконечник поперечной рулевой тяги
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2225103
Наименование Наконечник поперечной рулевой тяги
Сторона установки передний мост, справа
Длина [мм] 94
Внутренняя резьба [мм] M14x1,5
Тип резьбы с правой резьбой
парные номера артикулов 22252 03
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги LEMFORDER с артикулом 2225103 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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