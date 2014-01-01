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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 2208802 LEMFORDER в Алматы

2208802 LEMFORDER Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2208802
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
Сторона установки передний мост, слева
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Наружная резьба [мм] M10x1,5
парные номера артикулов 22089 02
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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