|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2155502
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|передний мост, справа
|парные номера артикулов
|21554 02
|SVHC
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Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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