|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2155101
|Наименование
|РМК реактивной тяги рез, литой
|Тип рычага
|для треугольного рычага (грузовой автомобиль)
|Тип установки
|Молекулярный подшипник
|SVHC
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