|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2145501
|Наименование
|Тяга рулевая продольная L=435 Scania 4,5
|Стойка
|Шатун
|регулируемый
|регулируемый с двух сторон
|Длина [мм]
|435
|Размер конуса [мм]
|30
|Ø трубы [мм]
|38
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Гаечно-болтовая конструкция
|Корончатая гайка и шплинт
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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