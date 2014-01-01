Длина [мм] 435 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 38 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция Корончатая гайка и шплинт SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная L=435 Скания 4 5 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2145501. У данной детали есть аналоги с номерами: 050203040120, 119352, 1343283, 21455, 63587, 68380000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная L=435 Скания 4 5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.