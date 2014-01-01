Наружная резьба [мм] M30x1,5 Тип резьбы с правой резьбой Форма коленчатый ограничение производителя Lemförder Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой тяги L=150 M30x1 5 M24x1 5 конус 30.0 мм правая резьба L 150 mm представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2144001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги L=150 M30x1 5 M24x1 5 конус 30.0 мм правая резьба L 150 mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.