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Наконечник рулевой тяги L=150 M30x1,5 M24x1,5 конус 30.0 мм, правая резьба L 150 mm артикул 2144001 LEMFORDER в Алматы

2144001 LEMFORDER Наконечник рулевой тяги L=150 M30x1,5 M24x1,5 конус 30.0 мм, правая резьба L 150 mm
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2144001
Наименование Наконечник рулевой тяги L=150 M30x1,5 M24x1,5 конус 30.0 мм, правая резьба L 150 mm
Длина [мм] 150
Размер конуса [мм] 30
Наружная резьба [мм] M30x1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Форма коленчатый
ограничение производителя Lemförder
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть наконечник рулевой тяги L=150 M30x1 5 M24x1 5 конус 30.0 мм правая резьба L 150 mm представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2144001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги L=150 M30x1 5 M24x1 5 конус 30.0 мм правая резьба L 150 mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой тяги L=150 M30x1,5 M24x1,5 конус 30.0 мм, правая резьба L 150 mm производителя LEMFORDER с артикулом 2144001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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