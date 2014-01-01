Длина [мм] 1735 Размер конуса [мм] 32 Ø трубы [мм] 52 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая поперечная Актрос/Аксор L=1735 2141001 Лемфердер представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2141001. У данной детали есть аналоги с номерами: 2141001, 9423300003, 9423302303, 9423300703, 9423301103, 9423300103, 9423300203. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная Актрос/Аксор L=1735 2141001 Лемфердер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.