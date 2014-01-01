Размер конуса [мм] 30 Наружная резьба [мм] M24x1,5 Тип резьбы с левой резьбой SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой M24*1 5 L 120mm представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2129701. У данной детали есть аналоги с номерами: 2129701, 53691000, 28412, 0004607848, 0014602148, A0004607848, A0014602148. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой M24*1 5 L 120mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.