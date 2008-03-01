|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|2115402
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|Сторона установки
|передний мост, с обеих сторон, внешний
|Тип резьбы
|для правой резьбы
|Внутренняя резьба [мм]
|M14x1,5
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
280 (230.454)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
300 (230.454)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
350 (230.456)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
350 (230.458)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
500 (230.471)
2008.03 - 2012.01
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