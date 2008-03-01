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Наконечник поперечной рулевой тяги артикул 2115402 LEMFORDER в Алматы

2115402 LEMFORDER Наконечник поперечной рулевой тяги
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2115402
Наименование Наконечник поперечной рулевой тяги
Сторона установки передний мост, с обеих сторон, внешний
Тип резьбы для правой резьбы
Внутренняя резьба [мм] M14x1,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 (230.454) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 (230.454) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.471) 2008.03 - 2012.01

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