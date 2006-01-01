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Осевой шарнир, рулевая тяга артикул 2115302 LEMFORDER в Алматы

2115302 LEMFORDER Осевой шарнир, рулевая тяга
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 2115302
Наименование Осевой шарнир, рулевая тяга
Вид эксплуатации гидравлический
Сторона установки передний мост, с обеих сторон, внутри
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) 2005.01 - 2008.05
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) 2005.01 - 2008.05
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 250 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.341) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 220 CDI (209.308) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 220 CDI (209.308) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 280 (209.354) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 320 CDI (209.320) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 350 (209.356) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 500 (209.372) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 280 (209.454) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 320 CDI (209.420) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 350 (209.456) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 500 (209.472) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) 2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) 2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) 2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (211.024) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 2011.03 - 2015.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 2011.03 - 2015.12
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 (230.454) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 300 (230.454) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.471) 2008.03 - 2012.01

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