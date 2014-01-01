Длина [мм] 1620 Размер конуса [мм] 22 Ø трубы [мм] 36 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая поперечная L=1620 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 2101401. У данной детали есть аналоги с номерами: 2101401, 81467116841, 81467106851, 81467106852, 81467106853, 972510, 41190000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная L=1620 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.