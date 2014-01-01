Толщина [мм] 24 Ø отверстия 1 [мм] 23 Тип установки Молекулярный подшипник SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть ремкомплект тяги реактивной V-образной 152*23*24 Даф F95 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1978401. У данной детали есть аналоги с номерами: 1978401, 226070, 0698724, 38739600, 19784, 1805763, 050553. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тяги реактивной V-образной 152*23*24 Даф F95 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.