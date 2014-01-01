|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1978401
|Наименование
|РМК тяги реактивной V-образной 152*23*24 DAF F95
|Конструкция руля
|для треугольного рычага
|Расстояние между отверстиями крепления [мм]
|152
|Толщина [мм]
|24
|Ø отверстия 1 [мм]
|23
|Тип установки
|Молекулярный подшипник
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить РМК тяги реактивной V-образной 152*23*24 DAF F95 производителя LEMFORDER с артикулом 1978401 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита