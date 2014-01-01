Размер конуса [мм] 30 Внутренняя резьба [мм] M22x1,5 Тип резьбы с правой резьбой Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Гаечно-болтовая конструкция самоконтрящаяся гайка SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник рулевой тяги представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1978301. У данной детали есть аналоги с номерами: 050300280160, 31422000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник рулевой тяги, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.