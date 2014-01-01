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Осевой шарнир, рулевая тяга артикул 1972201 LEMFORDER в Алматы

1972201 LEMFORDER Осевой шарнир, рулевая тяга
Производитель / Поставщик LEMFORDER
№ Производителя 1972201
Наименование Осевой шарнир, рулевая тяга
Сторона установки передний мост, с обеих сторон, внутри, со стороны колеса
Тип резьбы с правой резьбой
Наружная резьба 1 [мм] M 16x1,5
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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