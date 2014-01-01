|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1967701
|Наименование
|РМК реактивной тяги 24(67)*100
|Тип рычага
|для продольного рычага
|Расстояние между отверстиями крепления [мм]
|100
|Ø отверстия [мм]
|17
|Тип установки
|Молекулярный подшипник
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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