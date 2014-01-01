Тип резьбы с правой резьбой, с внутренней резьбой Сторона установки передний мост SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник правый. M12x1 мм L=55 мм представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 19673 01. У данной детали есть аналоги с номерами: 1967301, 0002684689, 0002686289, 040041, 0589333, 0656085, 080301980600. Запчасти рулевого управления грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник правый. M12x1 мм L=55 мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти рулевого управления грузовиков с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.