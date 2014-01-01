|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1967301
|Наименование
|Наконечник правый. M12x1 мм, L=55 мм
|Длина [мм]
|55
|Размер резьбы
|M12
|Тип резьбы
|с правой резьбой, с внутренней резьбой
|Сторона установки
|передний мост
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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