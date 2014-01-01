|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1964501
|Наименование
|тяга рулевая продольная [291395] L=728mm, d=40mm, K30, 0-изг. хомут/пресс SCANIA
|Сторона установки
|в длину, со стороны водителя
|Стойка
|Шатун
|Длина [мм]
|728
|Размер конуса [мм]
|30
|Ø трубы [мм]
|40
|SVHC
|Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить тяга рулевая продольная [291395] L=728mm, d=40mm, K30, 0-изг. хомут/пресс SCANIA производителя LEMFORDER с артикулом 1964501 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита