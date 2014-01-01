Длина [мм] 728 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 40 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная [291395] L=728mm d=40mm K30 0-изг. хомут/пресс Скания представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1964501. У данной детали есть аналоги с номерами: 1964501, 050203001600. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная [291395] L=728mm d=40mm K30 0-изг. хомут/пресс Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.