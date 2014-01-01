Наружная резьба [мм] M10x1,5 Тип резьбы с правой резьбой SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть наконечник тяги КПП правый M10*1 L=55 представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1962301. У данной детали есть аналоги с номерами: 1962301, 41203863, 42079853, 19623, 917107, 060083. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП правый M10*1 L=55 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя LEMFORDER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.