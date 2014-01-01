|Производитель / Поставщик
|LEMFORDER
|№ Производителя
|1962301
|Наименование
|Наконечник тяги КПП правый M10*1 L=55
|Длина [мм]
|55
|Внутренняя резьба [мм]
|M10x1,5
|Наружная резьба [мм]
|M10x1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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