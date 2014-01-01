Длина [мм] 953 Размер конуса [мм] 30 Ø трубы [мм] 52 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть тяга рулевая продольная L=953 mm Ивеко Евростар/Евротех/EuroTrakker/Стралис представлена по производителю LEMFORDER с артикулом 1962101. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная L=953 mm Ивеко Евростар/Евротех/EuroTrakker/Стралис, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя LEMFORDER. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.